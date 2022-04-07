Türk spor fotoğrafçısı İtalya'dan ödül aldı

Kariyerini İspanya'da sürdüren Türk spor fotoğrafçısı Gökhan Taner, İtalya Olimpiyat Komitesi çatısı aslında faaliyetlerini sürdüren Giulio Onesti Vakfı tarafından ödüle layık görüldü.

Giulio Onesti Vakfı tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen Run for Art Fotoğraf Yarışması'nın kazananları belli oldu. Galiplere ödülleri, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen törenle verildi.

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda yer alan beş yeni sporu (karate, kaykay, sörf, softbol, beyzbol) konu eden yarışmanın beşinci edisyonunun kazananları arasında, Türk spor fotoğrafçısı Gökhan Taner de yer aldı. Taner'in fotoğrafı, karate dalında birinci oldu. Taner'e birincilik sertifikasını 1976 Kış Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazanan ve Guilo Onesti Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi olan Claudia Giordani takdim etti.

Gökhan Taner, kazandığı başarıdan dolayı heyecanlı ve mutlu olduğunu söyledi.

Bugüne kadar çok sayıda fotoğraf çektiğini ancak ilk kez bir fotoğrafının ödüle layık görüldüğünü aktaran Taner, "Bu yüzden çok mutlu ve heyecanlıyım. Fotoğrafımın da yer aldığı serginin açılış Bakü'de yapıldı. Azerbaycan'da çok güzel karşılandık ve ağırlandık. Azerbaycanlı kardeşlerimize misafirperverlikleri için teşekkür ederim." diye konuştu.