Türk Savunma Sanayisi Şirketleri Arasında Futbol Turnuvası Başlıyor

Türkiye'de yerli ve milli üretim yapan savunma sanayisi firmaları, A5 Savunma Sanayii Dergisi tarafından düzenlenen Türk savunma sanayisi şirketleri arası futbol turnuvası 'A5 DefenceCup'ta karşılaşacak. Turnuva, 5 Kasım-24 Aralık tarihleri arasında Bilkent Holding Spor Tesisi'nde gerçekleştirilecek ve şampiyon, uluslararası bir futbol turnuvasında Türkiye'yi temsil edecek.

Türkiye'de yerli ve milli üretim yapan savunma sanayisi firmaları, A5 Savunma Sanayii Dergisi tarafından Türkiye'de ilk kez düzenlenen Türk savunma sanayisi şirketleri arası futbol turnuvası "A5 DefenceCup"ta karşılaşıyor.

A5 Savunma Sanayii Dergisi'nden yapılan açıklamaya göre, Türk savunma sanayisi şirketleri futbol turnuvası "A5 DefenceCup"a sayılı günler kaldı.

A5 Savunma Sanayii dergisi tarafından düzenlenen futbol turnuvası, 5 Kasım-24 Aralık'ta Bilkent Holding Spor Tesisi'nde düzenlenecek.

Sadece yerli ve milli üretim yapan savunma sanayisi firmalarının katılacağı turnuvanın şampiyonu, Türkiye'yi 62 ülkenin katılım gösterdiği ISF (Uluslararası Socca Federasyonu) SOCCA EUROCUP 2024 mini futbol turnuvasında temsil edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen A5 Savunma Sanayii Dergisi İmtiyaz Sahibi ve A5 DefenceCup'ın Organizatörü İpek İpek, Türkiye'de ilk kez düzenledikleri turnuvayı 22-23 Temmuz'da düzenlediklerini hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

"Gölbaşı Stadyumu'nda gerçekleştirilen turnuvaya Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, HAVELSAN, Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ), ASELSAN, ROKETSAN, BİTES Savunma Havacılık ve Uzay Teknolojileri, Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ, Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret (STM) AŞ, TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (TÜBİTAK SAGE) bünyesinde kurulan futbol takımları katılmış ve turnuvanın şampiyonu TUSAŞ olmuştu.

TUSAŞ, kupasını İstanbul'da düzenlenen 16. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarında (IDEF 2023) sergilemişti. Şimdi turnuvanın ikincisini düzenlemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sporun birleştirici ve kardeşlik temalarından yola çıkarak düzenlediğimiz turnuvamızla savunma sanayi şirketlerimiz arasındaki bağı güçlendirmeyi hedefliyoruz."

"Organizasyonumuz her geçen gün büyüyor"

Türkiye'nin savunma sanayisinde parmakla gösterilen ülkelerden biri olduğunu belirten İpek, Türkiye'nin savunma sanayisinde yaptığı adımlarla dünyada kendisinden bahsettirdiğini aktardı.

İpek, ABD merkezli dünyanın en prestijli savunma sanayi listesi kabul edilen "Defense News Top 100"deki Türk şirketi sayısı 7'ye yükseldiğine dikkati çekerek, "Savunma sanayii alanında yerlilik ve millilik oranımız ise yüzde 90'ın üzerine çıktı. Savunma sanayiinde bu kadar büyürken sektörün sosyalleşmesi, yurt dışına da başarımızı ulaştırmak adına 'A5 DefenceCup'ı düzenleme kararı aldık.

Organizasyonumuz her geçen gün büyüyor. Sadece futbol alanında değil, basketbol, voleybol, e- spor gibi her alanda spor turnuvası düzenleme hazırlığı içerisindeyiz." açıklamalarında bulundu.

Savunma sanayisinin gelişimine katkı sunmak adına bir de dernek kurma hazırlığında oldukları bilgisini paylaşan İpek, hazırlıklarını tamamladıkları USDER (Uluslararası Savunma Sanayii Spor Derneği) ile yurtiçindeki ve yurtdışındaki savunma sanayii şirketleri arasında tüm spor faaliyetlerinin iletişimini sağlamayı hedeflediklerini kaydetti.

İpek, dünyada tüm savunma sanayii şirketlerinin de katılacağı global turnuvalar düzenleyeceklerini belirterek, "Bunun içinde yurt dışında organizatörle ve federasyonlarla görüşmelerimiz olumlu ilerliyor. Geçen sezon ilk defa düzenlediğimiz turnuvamızı Türkiye'nin en büyük 9 savunma sanayii deviyle yapmıştık. Bu sezon da yerli ve milli üretim yapan, savunma ürünlerine ilişkin iş bitirme belgelerini sunan savunma sanayii şirketleri turnuvamıza katılabilecek.

Turnuvamıza destekleri bulunan Savunma Sanayii Başkanlığımıza, Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfına ve savunma sanayinin çok değerli firmalarına bir kez daha teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.