Türk Satranççılar Sırbistan'da Başarı Elde Etti
Sırbistan'da düzenlenen Paraçin Uluslararası Açık Satranç Turnuvası'nda B kategorisinde Türk satranççılar Arda Cankurt birinci, Bayram Gürbüz ikinci oldu. Arda Cankurt, aynı zamanda altyapı milli takım havuzunda yer alıyor.
Sırbistan'da düzenlenen Paraçin Uluslararası Açık Satranç Turnuvası'nda B kategorisinde 1. ve 2. sırayı Türk satranççılar aldı.
Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Sırbistan'ın en büyük açık turnuvalarından Paraçin Uluslararası Açık Turnuvası'nda B kategorisinde Arda Cankurt 8/9 ile birinci olurken, Bayram Gürbüz ise 7,5 puanla 2. oldu.
2011 doğumlu Arda Cankurt, aynı zamanda altyapı milli takım havuzunda yer alıyor.
Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor