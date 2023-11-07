Türk Pilot Zekai Özen İtalya Binek Otomobiller Kupası'nda Şampiyon
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Türk pilot Zekai Özen, İtalya Binek Otomobiller Kupası'nda TCR-DSG sınıfında şampiyon oldu. 17 yaşındaki pilot, 136 puanla sezonu tamamladı ve ev sahibi ülkeden Pierluigi Moscone'nin önünde birinci oldu.
İtalya Binek Otomobiller Kupası'nda mücadele eden Türk pilot Zekai Özen, TCR-DSG sınıfında şampiyonluğa ulaştı.
Toplam 49 sürücünün, 3 klasmanda yarıştığı organizasyonda 2023 sezonunun 6. ve son ayağı, Rimini kentindeki Uluslararası Misano Marco Simoncelli Pisti'nde yapıldı.
Bitci AMS Yarış Takımı sürücüsü Zekai, iki yarışta da damalı bayrağı 2. sırada gördü.
12 yarıştan oluşan kupada 10 yarışa katılan Zekai, 6 birincilik, 2 ikincilik, birer üçüncülük ve dördüncülük elde ettiği sezonu 136 puanla tamamladı.
17 yaşındaki Türk pilot böylece ev sahibi ülkeden Pierluigi Moscone'nin 16 puan önünde TCR-DSG sınıfında şampiyon oldu.