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Türk Pilot Zekai Özen İtalya Binek Otomobiller Kupası'nda Şampiyon

Türk pilot Zekai Özen, İtalya Binek Otomobiller Kupası'nda TCR-DSG sınıfında şampiyon oldu. 17 yaşındaki pilot, 136 puanla sezonu tamamladı ve ev sahibi ülkeden Pierluigi Moscone'nin önünde birinci oldu.