Türk pilot Cem Bölükbaşı Super Formula Şampiyonası'nda kaza yaptı

Japonya'da düzenlenen Super Formula Şampiyonası'nda mücadele eden Türk pilot Cem Bölükbaşı, yaptığı kaza nedeniyle sezonun 5. etabında sıralama turlarını tamamlayamadı. Milli sporcunun takım arkadaşı Japon Toshiki Oyu ise etapta pole pozisyonunun sahibi oldu.