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Türk Para Okçuları Dünya Şampiyonasında Altın Madalya Kazandı

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Çekya'da düzenlenen Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda Yavuz Papağan-Sadık Savaş ikilisi, altın madalya kazandı. Türkiye toplamda 5 madalya ile organizasyonu tamamladı.

Çekya'da düzenlenen Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda Yavuz Papağan-Sadık Savaş ikilisi, altın madalya kazandı.

Pilsen kentindeki organizasyonda Yavuz Papağan ve Sadık Savaş'tan oluşan milli takım, klasik yay çift erkekler kategorisinde dünya şampiyonu oldu. Milliler, finalde Çinli Jun Gan-Lixue Zhao ikilisini 5-3 yendi.

Merve Nur Eroğlu ve Yağmur Şengül ise klasik yay çift kadınlarda Moğol rakiplerini yenerek bronz madalya aldı.

Türkiye böylece organizasyonu ikişer altın ve gümüşün yanı sıra 1 bronz olmak üzere 5 madalyayla tamamladı.

Bireyselde paralimpik okçu Öznur Cüre Girdi dünya şampiyonu olmuştu. Milliler ayrıca 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na 7 kota elde etmişti.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor

Dünya Şampiyonası Çekya Spor Haberler

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