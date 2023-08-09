Türk Para Judocuları Avrupa Paralimpik Şampiyonası'nda 6 Madalya Kazandı

Hollanda'da düzenlenen Avrupa Paralimpik Şampiyonası'nın ikinci gününde Türk para judocuları 1 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya elde etti. Döndü Yeşilyurt, kadınlar J1 kategorisinde altın madalya kazanırken, Merve Uslu ve Nazan Akın Güneş gümüş madalya aldı. Yasin Çimciler ve Onur Taştan ise erkekler J1 kategorisinde bronz madalya kazandı. İbrahim Bölükbaşı ise erkekler J2 kategorisinde üçüncülük elde etti. Türkiye, müsabakaların ikinci gününde toplamda 6 madalya kazandı ve toplamda 9 madalyaya ulaştı.

Hollanda'da düzenlenen Avrupa Paralimpik Şampiyonası'nın ikinci gününde para judocular, 1 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya elde etti.

Rotterdam'da yapılan organizasyonda Türkiye'ye ilk altın madalyayı Döndü Yeşilyurt kazandırdı.

Para judo branşında kadınlar J1 kategorisinde Döndü Yeşilyurt 57 kiloda altın madalya kazanırken, Merve Uslu 70 kiloda, Nazan Akın Güneş +70 kiloda gümüş madalya aldı.

Erkekler J1 kategorisinde ise Yasin Çimciler 90 kiloda, Onur Taştan +90 kiloda bronz madalyanın sahibi oldu. Erkekler J2 kategorisinde de İbrahim Bölükbaşı +90 kiloda üçüncülük kürsüsüne çıktı.

Türkiye böylece müsabakaların ikinci gününde para judo branşında 6 madalya kazandı. Milli para judocular iki gün sonunda 1 altın, 4 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 9 madalyaya ulaştı.

Avrupa Paralimpik Şampiyonası, 20 Ağustos'ta sona erecek.