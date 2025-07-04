Türk Para Atletizmci Aysel Önder, Çekya'da Altın Madalya Kazandı

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Dünya Para Atletizm Grand Prix'sinin Çekya'daki 9. ve son ayağında Aysel Önder altın, Reyhan Taşdelen ise gümüş madalya kazandı. Kadınlar 400 metre yarışında Aysel Önder 56.41 saniye ile birinci, Reyhan Taşdelen ise 59.13 saniye ile ikinci oldu.

Dünya Para Atletizm Grand Prix'sinin Çekya'daki 9. ve son ayağında yarışan Aysel Önder altın, Reyhan Taşdelen ise gümüş madalya kazandı.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Çekya'nın Olomouc kentinde düzenlenen organizasyonun ikinci günü sona erdi.

Kadınlar 400 metre yarışında piste çıkan Türk para atletlerden Aysel Önder, 56.41 saniyeyle birinci, Reyhan Taşdelen de 59.13 saniyeyle 2'nci oldu.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
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