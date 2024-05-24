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Türk Okçular Avrupa Para Okçuluk Şampiyonası'nda Altın Madalya Kazandı

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İtalya'da düzenlenen Avrupa Para Okçuluk Şampiyonası'nda Türkiye Klasik Yay Kadın Milli Takımı ve Klasik Yay Karışık Milli Takımı, Avrupa şampiyonu oldu. Klasik Yay Karışık Milli Takımı Ukrayna'yı 6-0 yenerek altın madalya kazanırken, Klasik Yay Kadın Milli Takımı İtalya'yı 5-4 yenerek altın madalya elde etti.

İtalya'da düzenlenen Avrupa Para Okçuluk Şampiyonası'nda Klasik Yay Kadın Milli Takımı ile Klasik Yay Karışık Milli Takımı, Avrupa şampiyonu oldu.

Başkent Roma'daki şampiyonada Yağmur Şengül ve Sadık Savaş'tan oluşan Klasik Yay Karışık Milli Takımı, finalde Ukrayna'yla karşılaştı. Rakibini 6-0 yenen Klasik Yay Karışık Milli Takımı, altın madalyanın sahibi oldu.

Merve Nur Eroğlu ve Yağmur Şengül'den oluşan Klasik Yay Kadın Milli Takımı ise finalde İtalya'nın rakibi oldu. İtalya'yı çekişmeli geçen setler sonucunda 5-4 yenen milli takım, altın madalya elde etti.

Kaynak: AA / Spor

Milli Takım Ukrayna Okçular Türkiye İtalya Spor Güncel Haberler

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