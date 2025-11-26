Türk Mücadele ve Savaş Sanatları Kurultayı'nın Hedefleri Belirlendi

Anadolu Aydınlar Ocağı Genel Başkanı Prof. Dr. İbrahim Öztek, Türk Mücadele ve Savaş Sanatları Kurultayı Aksakallılar Heyeti adına yaptığı açıklamada, "Türk kültürüne dayalı mücadele sporları ve sistemlerinin bir araya gelmesiyle ortak bir yapıt oluşturmasını amaçlamaktayız" dedi.

Prof. Dr. İbrahim Öztek, güreş ve benzeri sporların Türk kültürünün önemli parçası olarak Uzak Doğu'da şekillenip, dünyaya yayıldığını belirtti. Öztek, "Güreş, el ayak vuruşları, boğma ve kırmalarla olimpik sahalara taşınan bu sporların gerçek sahibi olmamıza rağmen, bugün birçoğu yabancı patentler taşımaktadır. Artık bizim olana bir şekil vererek, 'Türk Mücadele ve Savaş Sanatını' oluşturmamızın zamanı gelmiş, hatta çoktan geçmiştir. Türk milletinin binlerce yıllık savaş geleneği, disiplin, ahlak ve erdem temelleri üzerine inşa edilmiş mücadele sanatlarıyla bugün yeniden güçlü bir birliktelik oluşturmaktayız. Bu kapsamda, 'Türk Mücadele ve Savaş Sanatları Kurultayı' olarak, Türk kültürüne dayalı mücadele sporları ve sistemlerinin bir araya gelmesiyle ortak bir yapıt oluşturmasını amaçlamaktayız" diye konuştu.

"Bu adım, Türk kültür mirasının korunması ve dünyaya tanıtılması için önemli"

Türk kültür mirasının korunması ve dünyaya tanıtılması amacıyla çalışmalara başladıklarını söyleyen İbrahim Öztek, "Bugün ülkemizde 'Türk Mücadele Sanatı' üst başlığı altında; milli kimliğimizden, geleneksel spor kültürümüzden ve etik değerlerimizden beslenen pek çok sistem kendine özgü yapıtlarını kurmuş ve sistemlerini yılların emeği ile hayata geçirmiştir. Asıl amacımız, bu sistemlerin ana hatlarını temel alarak, özlemini duyduğumuz gerçek bir mücadele sporunu bilimsel bir çerçeveye oturtarak, hayata geçirmektir. İlk kurultaydan günümüze bir yıl geçmiş olmasına karşın, davamızı benimseyerek sahip çıkan akademisyenlerin, sistem kurucuları ve usta eğitmenlerin katılımıyla 'Aksakallılar Heyeti' programlı bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir. Ayhan Kısrure'nin koordinatörlüğünde; Türk sporunun ve spor basınının önde gelen akademik kariyere sahip, bilim, kültür ve fikir adamları olarak, başta Prof. Dr. İbrahim Öztek, Prof. Dr. Kemal Tamer, Dr. Ali Demir, İhlas Haber Ajansı (İHA) Spor Müdürü Mustafa Karagöl ve Aktüel Medya Grup Başkanı Osman İslam gibi isimler birikimlerini kurulla paylaşarak, Türkiye'de sistem kurucusu ustaları ve farklı disiplinlerde faaliyet gösteren hocaları ortak bir platformda buluşturarak, çalışmalara akademik bir kimlik ve bilimsellik kazandırma gayretindedirler. Bu aşamada tüm sistemlerinin felsefesi ve teknik yapılanmaları değerlendirilerek, gelecekte kurulacak ortak Türk mücadele ve savaş sanatlarının temeli oluşturacaktır. Bu adım, yalnızca bir spor hareketi değil aynı zamanda Türk kültür mirasının korunması ve dünyaya tanıtılması için önemli bir adım olacaktır. Bu arada sistemlerimizi tanıtma amacı ile ulusal ve uluslararası organizasyonlarda yer alarak, ortak bir sinerji oluşturma hedeflenmektedir. Yeni hedeflere ulaşma yolunda en kısa zamanda sistem kurucu usta eğitmenlerimizle bir araya gelerek, ikinci kurultay gerçekleştirilecektir" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL