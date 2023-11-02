Türk Motosikletçiler Uluslararası Arenada Başarılı Bir Sezon Geçirdi

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, Türk sporcuların sakatlık ve teknik problemlere rağmen uluslararası alanda başarılı bir performans sergilediğini söyledi. Milli sporcular Toprak Razgatlıoğlu, Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu, Dünya Superbike ve Supersport şampiyonalarında ödül kürsüsünde yer aldı. Sezonu ikinci sırada tamamladıklarını belirten Uçar, federasyonun 20. yılında madalya rekoru kırdıklarını ifade etti.

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Bekir Yunus Uçar, sakatlık ve teknik problem yaşamalarına rağmen Türk sporcuların, uluslararası alanda hafızalara kazınan bir performans sergileyerek sezonu tamamladığını söyledi.

Milli sporcuların uluslararası alandaki performansını AA muhabirine değerlendiren Uçar, "Uzun bir sezonu geride bıraktık. Dünya genelinde 12 farklı pistte milli sporcularımız başta Toprak Razgatlıoğlu olmak üzere hep ödül kürsüsünde yer alıp bayrağımızı dalgalandırdı. Cumhuriyetimizin 100. yılında şampiyonluk kutlaması yapmak isterdik ama maalesef sezonu ikinci sırada tamamladık." diye konuştu.

"Federasyonumuzun 20. yılında adeta madalya rekoru kırdık" diyen Uçar, şunları kaydetti:

"Toprak Razgatlıoğlu, Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu ile Dünya Superbike ve Supersport şampiyonalarında 40 kez ödül kürsüsünde ülkemiz temsil edildi. Genel anlamda sakatlık ve teknik problemlerin yaşandığı bir sezondu. Ama sporcularımızın mücadelelerinin hafızalara kazındığı bir seneyi tamamladık. Emeği geçen başta sporcularımız ve TMF Milli Takımlar Kaptanımız Kenan Sofuoğlu olmak üzere destek veren herkese çok teşekkür ediyorum."

Zorlu sezon tamamlandı

Motosiklet yarışlarında Toprak Razgatlıoğlu Dünya Superbike Şampiyonası'nda, Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu ise Dünya Supersport Şampiyonası'nda sezonu tamamladı.

Sezonun ilk yarışına 24-26 Şubat tarihlerinde Avustralya'da çıkan milli motosikletçiler, bu sezon sırasıyla Endonezya, Hollanda, İspanya, İtalya, İngiltere'de yarıştı. Tekrar İtalya'da yarışan sporcular, İspanya'da iki yarış daha yaparken; Çekya, Fransa, ve Portekiz'de de piste çıktı.

Milli sporcular, 12 hafta sonunda 2'şer ana yarışta mücadele etti.

Toprak, iki sezondur Bautista'nın arkasında kalıyor

Dünya Superbike Şampiyonası'nda 2021 sezonun şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, geçen yıldan sonra bu sene de İspanyol Alvaro Bautista'nın gerisinde kaldı.

Milli motosikletçi, Dünya Superbike Şampiyonası'nın (WSBK) yedinci ayağında İtalya'da ilk yarışta ikinci olarak WSBK kariyerinin 100. podyumuna ulaştı.

2021 sezonunda Jonathan Rea ile verdiği şampiyonluk mücadelesini kazanarak Rea'nın 6 sezonluk serisine son veren Toprak, geçen yıldan sonra bu sene de Alvaro Bautista'nın arkasında yarışı 2. sırada bitirdi. Toprak, bu sezon 7 birincilik, 20 ikincilik, 6 da üçüncülük sonunda topladığı 552 puanla pilotlar genel klasmanını 2. olarak tamamladı.

Ducati pilotu İspanyol Bautista, Dünya Superbike Şampiyonası'nda pilotlar klasmanını 628 puanla bitirerek peş peşe 2'nci Superbike şampiyonluğunu aldı.

Toprak, gelecek yıl için stratejik bir hamle yaparak takım değişikliğine gitti. Milli sporcu 2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nda Rokit BMW Takımı'yla WSBK yarışlarına devam edecek.

Bahattin, Supersport'ta ilk zaferine İspanya'da ulaştı

Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, İspanya'da Dünya Supersport Şampiyonası'nın (WSSP) dördüncü ayağında ilk yarışta 3. olarak, elde ettiği bu üçüncülükle WSSP kariyerinde ilk podyum sevincini yaşadı.

Bahattin Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası'nın İspanya'daki 4. ayağında ikinci yarışı kazanarak podyumun zirvesine çıktı. Milli motosikletçi Bahattin, böylece Dünya Supersport Şampiyonası'nda ilk birinciliğini İspanya'da elde etti. Bahattin bu sezon 3 kez de üçüncü olarak podyuma çıktı.

Bahattin, elde ettiği 168 puanla pilotlar klasmanında sezonu 6. sırada tamamladı.

Can, uzun süren sakatlığın ardından sezonu podyumda tamamladı

Avustralya etabında 3. olarak sezona podyum sevinciyle başlayan Can Öncü ise Endonezya'da ilk yarışta birinci olarak zirveye çıktı.

Daha sonra sezonun İspanya'daki 4. ayağına sakatlığı nedeniyle çıkamayan Can, Fransa'da düzenlenen 9. etapta tekrar pistlere döndü. Uzun süren sakatlık sürecinin ardından İspanya'da sezonun son yarışına çıkan Can, Supersport'un İspanya'daki 12. ve son ayağının ikinci yarışında 3. olarak sezonu podyumda tamamlama sevinci yaşadı.

Can Öncü, 89 puanla sezonu 13. sırada bitirdi.