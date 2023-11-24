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Türk Milli Yüzücüler Avrupa Kısa Kulvar Master Şampiyonası'nda 6 Madalya Kazandı

Portekiz'de düzenlenen Avrupa Kısa Kulvar Master Yüzme Şampiyonası'nda Türk milli sporcular Ahmet Nakkaş, Eileen Keribar Isvan ve Tolga Öcal toplamda 6 madalya kazandı. Nakkaş altın ve gümüş madalya, Keribar Isvan altın ve bronz madalya, Öcal ise bronz madalya elde etti.