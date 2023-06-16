Türk Milli Takımları rakiplerini belirledi

Kadınlar 17 Yaş Altı ve 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele edecek Türk Milli Takımı'nın rakipleri belli oldu. 19 Yaş Altı Kadın Milli Takımı İspanya, Portekiz ve İsveç ile birlikte 5. Grup'ta yer alırken, 17 Yaş Altı Kız Milli Takımı Estonya ve Moldova ile birlikte 3 takımlı 6. Grup'ta mücadele verecek.

Kadınlar 17 Yaş Altı ve 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele edecek Türk Milli Takımı'nın rakipleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İsviçre'nin Nyon kentinde yapılan kura çekimi sonucunda A Ligi'nde bulunan 19 Yaş Altı Kadın Milli Takımı, 1. turda İspanya, Portekiz ve İsveç ile birlikte 5. Grup'ta yer aldı.

B Ligi'nde yer alan 17 Yaş Altı Kız Milli Takımı ise Estonya ve Moldova ile birlikte 3 takımlı 6. Grup'ta mücadele verecek.

19 Yaş Altı Kadın Milli Takımı'nın maçları 23-31 Ekim tarihlerinde İsveç'te yapılacak, 17 Yaş Altı Kız Milli Takımı ise maçlarını 5-12 Ekim'de Türkiye'de oynayacak.