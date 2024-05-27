Üye Girişi
Haberler

Türk Milli Takımı Yıldızlar Dünya Halter Şampiyonası'nda 8 madalya kazandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Peru'da düzenlenen Yıldızlar Dünya Halter Şampiyonası'nda Türk milli sporcular, 2 altın, 2 gümüş ve 4 bronz madalya kazandı. Kadın milliler ise takım halinde dünya dördüncülüğünü elde etti. Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, sporcuları tebrik ederek gelecek projeler hakkında bilgi verdi.

Peru'da düzenlenen Yıldızlar Dünya Halter Şampiyonası tamamlandı.

Türkiye Halter Federasyonunun açıklamasına göre milli sporcular, başkent Lima'da yapılan şampiyonada 2 altın, 2 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 8 madalya kazandı.

Şampiyonada 409 puan toplayan kadın milliler, takım halinde dünya dördüncülüğünü elde etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, yıldız sporcuların Peru'daki mücadelesinden memnun olduklarını belirterek, "Bizleri Peru'da en iyi şekilde temsil eden sporcularımızı, milli takım antrenörlerimizi yürekten kutluyorum. Halterin geleceği adına önemli projelerimiz var. Bu doğrultuda yönetim kurulu arkadaşlarımızla yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Burada madalya kazanan tüm sporcularımıza ayrıca teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Spor

Milli Takım Talat Ünlü Türkiye Gümüş Dünya Spor Güncel Haberler

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yeni müfredatı onayladı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yeni müfredatı onayladı

 İsrail saldırısında masum siviller diri diri yanarken ABD'den tek cümlelik açıklama geldi

İsrail saldırısında masum siviller diri diri yanarken ABD'den tek cümlelik açıklama geldi

 10 kişinin öldüğü kazanın tanığı: Muavinin 'Bir aracı solladık ve direksiyon hakimiyetini kaybettik' dediğini duydum

10 kişinin öldüğü kazanın tanığı: Muavinin 'Bir aracı solladık ve direksiyon hakimiyetini kaybettik' dediğini duydum

 Rasim Ozan Kütahyalı, yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş fotoğraf paylaştı

Rasim Ozan Kütahyalı, yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş fotoğraf paylaştı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title