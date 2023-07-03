Türk Milli Takımı FIBA Erkekler 19 Yaş Altı Dünya Kupası'nda Bronz Madalya Kazandı

FIBA Erkekler 19 Yaş Altı Dünya Kupası'nda üçüncü olan Türk Milli Takımı, yurda döndü.

Macaristan'ın Debrecen kentindeki turnuvanın üçüncülük maçında ABD'yi 84-70 yenerek bronz madalya kazanan ay-yıldızlı takım kafilesi, başkent Budapeşte'den kalkan uçakla İstanbul Havalimanı'na geldi.

Havalimanında basın mensuplarına açıklamada bulunan Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkan Vekili Ömer Onan, "Tarihimizdeki ilk ABD galibiyetini aldık. Çocuklarla gurur duyuyoruz. Onlarla ne kadar övünsek az. Bu jenerasyon geçen sene İzmir'de Avrupa ikincisi olmuştu. Dünya Kupası'nda tek mağlubiyetle üçüncü olduk. Hocamız Fikret Doğan, ekibi ve oyuncularımıza teşekkür ediyorum. Yüreklerini ortaya koydular. Yarı finalde İspanya'ya yenildikten sonra ABD karşısında madalya için müthiş bir mücadele verdiler." diye konuştu.

Onan, genç milli oyuncuların A Milli Takım'a yakın olduğuna değinerek, "Bu jenerasyonun çoğu 3-4 sene içinde A Milli Takım'a adapte olacaktır. Bir altın jenerasyon çıkabilir. Üst üste madalya alarak bu başarının tesadüf olmadığını gösterdiler." ifadelerini kullandı.

Başantrenör Fikret Doğan, mutlu ve gururlu olduklarını belirterek, "Çocuklarımız yine çok önemli bir iş başardı. Geçen sene İzmir'de benzer bir başarı yaşatmışlardı. Bu sene de dünya üçüncülüğü aldık. Yendiğimiz takım da dünyadaki 1 numaralı basketbol ülkesi. Çok sevinçliyiz." görüşlerini aktardı.

Oyuncuların görüşleri

Takım kaptanı Berke Büyüktuncel, kazanılan madalyadan dolayı gururlu olduklarını dile getirdi.

"Bizim için büyük bir başarı oldu." diyen TOFAŞ forması giyen milli basketbolcu, "Takım arkadaşlarıma, bizi orada ve televizyon başında destekleyen herkese teşekkür ediyorum. ABD maçında sahada 'Türkiye' seslerini duyduk. Bizim için çok önemli bir madalya oldu. Çok gururluyum." şeklinde konuştu.

Berke, bronz madalya maçına hırslı çıktıklarını belirterek, "Yarı final maçında İspanya'ya yenildik. Ülkemize madalyayla dönmek istediğimiz için ABD maçına daha hırslı bir şekilde çıktık. Karşımızdaki takım kim olursa olsun kazanacağımıza emindik." değerlendirmesinde bulundu.

Turnuvada en iyi 5'e seçilen Berke, "Kendi performansımın çok önemli olduğunu düşünmüyorum. Dünya üçüncülüğü kazandık. Bunu takım arkadaşlarım ve antrenörlerimizin sayesinde gerçekleştirdik. Dünya üçüncülüğünün gururunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yarı finaldeki İspanya müsabakasında sakatlanan Emir Arda Sivas, "Çok yoğun bir turnuva sürecinden geçtik. İspanya karşısında istemediğimiz bir mağlubiyet aldık. Bu maçta sakatlanmak ve takımı yalnız bırakmak beni üzdü. Ancak arkadaşlarım ABD maçında benim yokluğumu hissettirmeyerek tarihi bir galibiyetle bizi bronz madalya kürsüsüne çıkardı. Hepsinin ellerine sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Bu takımın bir parçası olduğum için çok gururluyum." diye konuştu.

Arda, sakatlığında durumunun yapılacak kontrollerin ardından belli olacağını kaydetti.

ABD karşılaşmasının yıldızlarından Ege Tan Yıldızoğlu, "Çok mutluyum. Ülkemizi ve kendi soyadlarımızı temsil ediyorum. Ülkemize çok iyi temsil ettiğimiz ve madalya alarak döndüğümüz için gururluyum." dedi.

Yarı finalde İspanya'ya karşı yenilmelerinin ardından ABD müsabakasına zor hazırlandıklarını anlatan Ege Tan, "Macaristan'a ülkemizi temsil etmek için gittik. İspanya maçından sonra toparlanmak için bir yol bulduk. İspanya maçında Emir Arda'yı kaybetmek de etkili oldu. Onun için oynadık. Ülkemizi, ailelerimizi ve Emir Arda'yı çok güzel temsil ettik." ifadelerini kullandı.

Samet Yiğitoğlu ise önemli bir başarı elde ettiklerini vurgulayarak, "İlk 3'e girmek hedeflediğimiz bir şeydi. Aslında daha yukarıyı bekliyorduk ama kalp kırıcı bir İspanya mağlubiyeti yaşadık. O maçta Emir Arda'yı da kaybettik. Ondan sonra ABD maçına daha hırslı çıktık. Emir Arda için oynamamız gerekiyordu." şeklinde görüş belirtti.