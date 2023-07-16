Türk Milli Sporcuları Altı Madalya İle Avrupa Atletizm Şampiyonası'ndan Döndü

Finlandiya'da sona eren 23 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda Türk milli sporcular, altı madalya kazandı. İki altın, üç gümüş ve bir bronz madalya elde eden sporcular, Türkiye'yi başarıyla temsil etti.

Finlandiya'da sona eren 23 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda milli sporcular ikisi altın olmak üzere altı madalya elde etti.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 13 Temmuz'da Espoo şehrinde başlayan organizasyon tamamlandı.

Milli sporcular organizasyonda, iki altın, üç gümüş ve bir bronz olmak üzere toplam altı madalya kazandı.

Madalya alan sporcuların isimleri şu şekilde:

Yüksek atlama:

Altın: Ali Eren Ünlü

Üç adım atlama:

Bronz: Batuhan Çakır

400 metre engelli:

Altın: İsmail Nezir

Gümüş: Berke Akçam

Disk atma:

Gümüş: Özlem Becerek

4x400 bayrak yarışı:

Gümüş: 4x400 Bayrak Milli Takımı