Türk Milli Sporcuları 3. Akdeniz Plaj Oyunları'nda Madalyalarla Döndü

Yunanistan'da düzenlenen 3. Akdeniz Plaj Oyunları'nda Türk milli sporcular, bir altın, 2 gümüş ve bir bronz madalya kazandı. Derin Toparlak altın, Ömer Faruk Saydam ve Adasu Ramazanoğlu ise gümüş ve bronz madalyaları elde etti.