Türk Milli Sporcuları 3. Akdeniz Plaj Oyunları'nda Madalyalarla Döndü
Yunanistan'da düzenlenen 3. Akdeniz Plaj Oyunları'nda Türk milli sporcular, bir altın, 2 gümüş ve bir bronz madalya kazandı. Derin Toparlak altın, Ömer Faruk Saydam ve Adasu Ramazanoğlu ise gümüş ve bronz madalyaları elde etti.
Yunanistan'da düzenlenen 3. Akdeniz Plaj Oyunları'nda milli sporcular, bir altın, 2 gümüş ve bir bronz olmak üzere 4 madalya elde etti.
Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Girit Adası'nda düzenlenen organizasyon sona erdi.
Ay-yıldızlı sporculardan Derin Toparlak, erkekler 200 metre su üstünde altın, 400 metre su üstünde ise gümüş madalya kazandı.
Ömer Faruk Saydam, erkekler 50 metre apnea kategorisinde gümüş, Adasu Ramazanoğlu ise kadınlar 400 metre su üstünde bronz madalyanın sahibi oldu.
Kaynak: AA / Spor