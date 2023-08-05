Türk Milli Sporcular Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda Başarılı Performans Sergiledi

Almanya'da devam eden Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda Türk milli sporcular Emircan Haney ve İpek Tomruk başarılı bir performans sergiledi. Emircan Haney 7'nci, İpek Tomruk ise 4'üncü oldu. Emircan Haney çeyrek finalde Polonya'dan Lukasz Przybylski'ye yenilerek organizasyona veda etti. İpek Tomruk ise çeyrek finalde Tayvan'dan Li Ju Chin'i yendi ve yarı finale yükseldi. Ancak yarı finalde Meksika'dan Andrea Becera'ya kaybeden İpek, bronz madalya maçında Hindistan'dan Jyothi Surekha Vennam'a yenilerek 4. oldu.