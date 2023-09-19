Türk Milli Sporcular Avrupa Şampiyonası'nda Trap Kategorisinde Yarıştı
Hırvatistan'ın Osijek kentinde düzenlenen Plak Atışları Avrupa Şampiyonası'nda Türk milli sporcular trap bireysel gençler kategorisinde mücadele etti. Türkiye'den Nisa Nur Aydemir, Esma Samira Kaya ve İlia Naz Uzun trap genç kadınlarda yarışırken, Hüseyin Efe Özmen, Erdoğan Akkaya ve Süleyman Güvercin trap genç erkeklerde mücadele etti. Yarışmaların sonuçları açıklandı.
Hırvatistan'ın Osijek kentinde düzenlenen Plak Atışları Avrupa Şampiyonası'nda trap bireysel gençler kategorisinde müsabakalar gerçekleştirildi.
Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, trap genç kadınlarda milli sporculardan Nisa Nur Aydemir 9'uncu, Esma Samira Kaya 15'inci, İlia Naz Uzun 19. oldu.
Trap genç erkeklerde ise milli sporculardan Hüseyin Efe Özmen 15'inci, Erdoğan Akkaya 16'ncı, Süleyman Güvercin 44. sırada yer aldı.
Avrupa Şampiyonası yarın trap karışık takım müsabakalarıyla devam edecek.???????