Türk Milli Sporcular Avrupa Şampiyonası'nda Trap Kategorisinde Yarıştı

Hırvatistan'ın Osijek kentinde düzenlenen Plak Atışları Avrupa Şampiyonası'nda Türk milli sporcular trap bireysel gençler kategorisinde mücadele etti. Türkiye'den Nisa Nur Aydemir, Esma Samira Kaya ve İlia Naz Uzun trap genç kadınlarda yarışırken, Hüseyin Efe Özmen, Erdoğan Akkaya ve Süleyman Güvercin trap genç erkeklerde mücadele etti. Yarışmaların sonuçları açıklandı.