Türk Milli Sporcular Atıcılık Dünya Şampiyonasında Başarılı Performans Sergiledi

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Atıcılık ISSF Tüm Dallar Dünya Şampiyonası'nda Türk milli sporcular trap erkekler ve trap kadınlar kategorilerinde takım halinde başarılı bir performans sergiledi. Trap erkeklerde 4. sırayı elde eden milli sporcular, trap kadınlarda ise 10. sırayı aldı. Ayrıca, 25 metre center fire tabanca disiplininde de Türk sporcular iyi bir performans gösterdi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Atıcılık ISSF Tüm Dallar Dünya Şampiyonası'nda trap erkekler kategorisinde milli sporcular takım halinde 4'üncü, trap kadınlar kategorisinde ise takım halinde 10. oldu.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre şampiyonada 25 metre center fire tabanca disiplininde ay-yıldızlı sporculardan Yusuf Dikeç 577 puanla 9. sırada, Eser Koç ise 571 puanla 18. sırada yer aldı.

Trap kadınlar kategorisinde yarışan milli sporculardan Safiye Temizdemir 117 puanla 13. sırada, Rümeysa Pelin Kaya ise 110 puanla 49. sırada ve Dilara Bedia Kızılsu da 108 puanla 61. sırada kaldı. Kadın milli sporcular toplamda 335 puanla takım halinde 10. sıraya yerleşti.

Trap erkekler kategorisinde ise milli sporculardan Nedim Tolga Tunçer 122 puanla 15. sırada, Murat İlbilgi 122 puanla 16. sırada ve Oğuzhan Tüzün de 121 puanla 29. sırada yer aldı. Milli sporcular toplamda 365 puanla takım halinde 4. sırayı aldı.