Türk Milli Sporcudan Bronz Madalya

Macaristan'da düzenlenen 28. CMAS Paletli Yüzme Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcu Derin Toparlak, bronz madalya aldı. Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Gödöllö kentinde gerçekleştirilen şampiyonada Derin Toparlak, 1500 metre su üstü kategorisinde Avrupa üçüncüsü oldu. Milli sporculardan Ömer Faruk Saydam ise 100 metre tüp yarışında dördüncü sırada yer aldı.