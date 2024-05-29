Türk Milli Sporcu Selin Hürmeriç, Avrupa Gençler Artistik Yüzme Şampiyonası'nda Altın Madalya Kazandı

Yunanistan'da düzenlenen Avrupa Gençler Artistik Yüzme Şampiyonası'nda milli sporcu Selin Hürmeriç, figür yarışmasında altın madalya kazanarak Türkiye'de bir ilke imza attı.

Selin, milli takımla birlikte geçen hafta Atina'da katıldığı organizasyonda, 187 sporcunun arasında figür yarışmasında en yüksek puanı toplayarak, zirvede yer aldı. 14 yaşındaki Selin, artistik yüzmede Türkiye'nin Avrupa şampiyonluğu elde eden ilk sporcusu oldu.

Milli sporcu, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, "Avrupa şampiyonasına hazırlanmak için antrenörlerimle birlikte günde ortalama 6 saat antrenman yaptım. Şampiyonada altın madalya aldığım için çok mutluyum. Bundan sonra katıldığım tüm uluslararası yarışmalarda madalya kazanmayı ve 2028 Olimpiyatları'na katılarak ülkemi en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyorum." ifadelerini kullandı.

Şampiyonada alınan diğer sonuçlar

Avrupa Gençler Artistik Yüzme Şampiyonası'nda Selin Hürmeriç aynı zamanda soloda beşinci olurken, milli sporculardan erkekler soloda Tuna Pamuk altıncı sırada yer aldı.

Serbest kombinasyonda Selin Hürmeriç, Şimal Taştepe, Ayça Boru, Darya Mutlu, Defne Gümüş, Asya Neva Kaya, Tuana Uslu, Deniz Kaya, İda Doğrayan, Ece Doğanyılmaz, Defne Demirlenk ve Nefise Naz Pınar'dan oluşan Türk Milli Takımı sekizinci oldu.

Düet kategorisinde ise Şimal Taştepe-Ayça Boru dokuzuncu sırayı aldı.