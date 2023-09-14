Türk Milli Sporcu Derin Toparlak Gümüş Madalya Kazandı

Yunanistan'da düzenlenen 3'üncü Akdeniz Plaj Oyunları'nda paletli yüzme branşında mücadele eden Derin Toparlak, 400 metre su üstü kategorisinde ikinci olarak gümüş madalya kazandı. Türkiye böylelikle oyunlarda ilk madalyasını elde etti.

Yunanistan'da düzenlenen 3'üncü Akdeniz Plaj Oyunları'nda paletli yüzme branşında milli sporcu Derin Toparlak ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Yunanistan'da 9-16 Eylül tarihlerinde düzenlenen organizasyonda mücadele eden Derin Toparlak, paletli yüzme branşında 400 metre su üstü kategorisinde 2'nci oldu. Bakırköy Ata Spor Kulübü bünyesindek milli sporcu 3: 05.98'lik derecesiyle gümüş madalyaya uzandı.

Ilias Kalfidis 3: 05.11'lik derecesiyle yarışı ilk sırada tamamlayarak altın madalya kazandı. İtalyan sporcu Lorenzo Caronno ise 3: 07.49'luk derecesiyle üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

Böylelikle Türkiye, Akdeniz Plaj Oyunları'nda ilk madalyasını elde etti. Türkiye oyunlarda paletli yüzme branşında 4 sporcu ile temsil ediliyor.

Milli sporcunun antrenörü Canberk Babaoğlu, ikincilikle yetinmeyeceklerini belirterek, "Bir sonraki yarışta hedefimiz İstiklal Marşı'nı kürsüde seslendirmek. Kadın Voleybol Takımı'nın başarıları gibi Türk milletini heyecanlandırmak istiyoruz" dedi.