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Türk Milli Karate Takımı, 27. Büyükler ve Veteranlar Karate Şampiyonası'nda Şampiyon Oldu

Türk Milli Karate Takımı, 27. Büyükler ve Veteranlar Karate Şampiyonası'nda Şampiyon Oldu
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27. Büyükler ve Veteranlar Karate Şampiyonası'nda Türk Milli Karate Takımı büyük bir başarı göstererek toplamda 8 altın, 3 gümüş, 10 bronz madalya kazanarak şampiyon oldu. Ankaralı sporcular da milli takıma önemli katkılarda bulundular.

27. Büyükler ve Veteranlar Karate Şampiyonası'nda Türk Milli Karate Takımı şampiyon oldu. Şampiyonada başkent Ankara adına milli takım kafilesinde 5 sporcu yer aldı.

Karadağ'ın Budva eyaletinde düzenlenen 27. Büyükler ve Veteranlar Karate Şampiyonası'nda, +35 yaş kadınlarda Betül Çilek Tatar, 1 altın, 1 bronz madalya kazanırken, Berrin Erevik 1 altın, Aysun Kezban Ant 1 bronz madalyanın sahibi oldu. +55 yaş erkeklerde Ertaç Sezgin 1 altın, +35 yaş erkeklerde Turgay Okumuş 1 gümüş madalya ile milli takımın başarısına destek oldu.

Milli karateciler 8 altın, 3 gümüş, 10 bronz madalya ile şampiyonluk ipini göğüslerken, başkentli karateciler toplam 21 madalyaya 3 altın, 1 gümüş, 2 bronz madalya ekledi.

Milli sporcular, Makedonya, Yunanistan, Kosova, Slovenya, Romanya ve Bulgaristan'ın yanı sıra genel klasman 5.'si Bosna Hersek'in de üzerinde bir başarı elde etti.

Ercüment Taşdemir: "Türk karatesi emin ellerde"

Şampiyonayı değerlendiren Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir, Ankaralı sporcuların milli takıma katkılarının çok önemli olduğunu belirtirken, "Türk karatesi her yaşta ülkemizi gururlandırmaya devam ediyor. Özellikle veteran sporcularımızın Türkiye genelinde performansları gurur vericiydi. Bu durum genç sporcularımız için de önemli bir motivasyon kaynağı. Her yaşta uluslararası arenada söz sahibiyiz. Türk karatesi emin ellerde" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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