Türk Milli Judocular Avusturya'da 3 Madalya Kazandı

Avusturya'da düzenlenen Gençler Avrupa Kupası'nda Türk milli judocular 3 madalya elde etti. Kadınlar 48 kiloda Merve Azak altın, Sıla Ersin bronz madalya kazandı. +78 kiloda Duygu Dirgen de bronz madalya aldı.

Avusturya'da düzenlenen Gençler Avrupa Kupası'nda milli judocular 3 madalya elde etti.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Graz kentinde yapılan organizasyon sona erdi.

Gençler Avrupa Kupası'nda kadınlar 48 kiloda Merve Azak altın alırken, aynı kategoride Sıla Ersin ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Organizasyonda Türkiye'yi +78 kiloda temsil eden Duygu Dirgen de bronz madalya kazandı.