Üye Girişi
Haberler

Türk Milli Haltercileri Yunanistan'da büyük başarı elde etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yunanistan'da gerçekleştirilen Yıldızlar ve 15 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda Türk milli sporcular, toplamda 61 madalya kazandı. U15 kadın milli takımı ise Avrupa şampiyonu oldu.

Yunanistan'da gerçekleştirilen Yıldızlar ve 15 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda milli sporcular, 14 altın, 23 gümüş, 24 bronz olmak üzere toplam 61 madalya kazandı. Şampiyonada 15 yaş altı kadın milli halterciler de takım halinde Avrupa şampiyonu oldu.

Türkiye Halter Milli Takımı sporcuları, Yunanistan'ın Selanik şehrinde organize edilen Yıldızlar ve U15 Avrupa Halter Şampiyona'sında önemli bir başarıya imza attı. 9 gün süren organizasyona U15 kategorisinde 10 erkek, 10 kadın, yıldızlarda yine 10 erkek, 10 kadın sporcuyla katılan Türkiye, 14 altın, 23 gümüş, 24 bronz olmak üzere toplam 61 madalya kazanma başarısı gösterdi. Müsabakalar sonrasında U15 kadınlarda milli takım, Avrupa şampiyonluğunu elde ederken, yıldız kadın ve erkek takımları ise Avrupa ikinciliği kazanma başarısı gösterdi.

Selanik'te yapılan Avrupa şampiyonasında önemli bir başarıya imza attıklarını ifade eden Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, "Türk halterinin geleceği olan sporcularımızın başarısı bizleri gururlandırdı. Organizasyonda madalya kazanan tüm sporcularımızı tebrik ediyorum. Umuyorum ilerleyen yıllarda bu başarımızın üstüne koyarak yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Milli Takım Yunanistan Spor Güncel Haberler

Rusya'da bilanço ağırlaşıyor! Hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi

Rusya'da bilanço ağırlaşıyor! Hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi

 Ne diyeceği merak konusuydu! Yelek krizi sonrası Arda Güler de sessizliğini bozdu

Ne diyeceği merak konusuydu! Yelek krizi sonrası Arda Güler de sessizliğini bozdu

 CHP'nin ekonomi kurmayları Mehmet Şimşek ile bir araya geldi! Masada 2 kritik başlık yer alıyor

CHP'nin ekonomi kurmayları Mehmet Şimşek ile bir araya geldi! Masada 2 kritik başlık yer alıyor

 Kadın müşteriden zincir market çalışanına dayak! Kafasını defalarca dondurucuya vurdu

Kadın müşteriden zincir market çalışanına dayak! Kafasını defalarca dondurucuya vurdu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title