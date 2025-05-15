Türk Milli Atletleri Özbekistan'da 4 Madalya Kazandı

Türk Milli Atletleri Özbekistan'da 4 Madalya Kazandı
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Özbekistan'da düzenlenen UNG Meeting Yarışması'nda Türkiye, 2'si altın toplamda 4 madalya kazanarak büyük bir başarı elde etti.

Özbekistan'da düzenlenen UNG Meeting Yarışması'nda milli atletler 2'si altın olmak üzere 4 madalya elde etti.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Taşkent'te düzenlenen turnuvada milli sporcular 2 altın, 2 gümüş madalya aldı.

Erkekler çekiç atmada Özkan Baltacı ve kadınlar cirit atmada Eda Tuğsuz altın madalya kazandı. Kadınlar cirit atmada Esra Türkmen, gülle atmada ise Emel Dereli gümüş madalyanın sahibi oldu.

Kaynak: AA / Erkan Tiryaki - Spor
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