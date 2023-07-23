Türk Milli Atıcılar Dünya Şampiyonasında Başarılı Performans Sergiledi
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Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Tüm Dallar Gençler Dünya Atıcılık Şampiyonası'nda Türk milli atıcılar başarılı bir performans sergiledi. Erdoğan Akkaya trap genç erkekler müsabakasında 5. sırayı alarak final müsabakasına çıkmaya hak kazandı. Milli sporcular takım halinde 6. sırada yer aldı. Trap genç kadınlar müsabakasında ise Nisa Nur Aydemir 18'inci, İlia Naz Uzun 21'inci ve Esma Samira Kaya 27. sırada yer aldı. Genç milli sporcular takım halinde 7. sırada müsabakayı tamamladı.
Tüm Dallar Gençler Dünya Atıcılık Şampiyonası, Güney Kore'de devam ediyor.
Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Changwon kentinde gerçekleştirilen şampiyonada trap genç erkekler müsabakasında Erdoğan Akkaya, 118 puanla 5. sırayı alarak final müsabakasına çıkmaya hak kazandı. Akkaya, final mücadelesini ise 6. sırada tamamladı.
Aynı müsabakada yarışan milli sporculardan Hüseyin Efe Özmen 110 puanla 27'nci, Süleyman Güvercin ise 105 puanla 37. sırada yer aldı. Milli sporcular toplamda attıkları 333 puanla takım halinde 6. sırada yarışmayı tamamladı.
Organizasyonda trap genç kadınlar müsabakasında ise Nisa Nur Aydemir 102 puanla 18'inci, İlia Naz Uzun 102 puanla 21'inci, Esma Samira Kaya ise 94 puanla 27. sırada yer aldı. Genç milli sporcular toplamda elde ettikleri 298 puanla müsabakayı takım halinde 7. sırada bitirdi.
Dünya Şampiyonası yarın yapılacak trap karışık takım müsabakalarının ardından sona erecek.