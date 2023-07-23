Türk Milli Atıcılar Dünya Şampiyonasında Başarılı Performans Sergiledi

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Tüm Dallar Gençler Dünya Atıcılık Şampiyonası'nda Türk milli atıcılar başarılı bir performans sergiledi. Erdoğan Akkaya trap genç erkekler müsabakasında 5. sırayı alarak final müsabakasına çıkmaya hak kazandı. Milli sporcular takım halinde 6. sırada yer aldı. Trap genç kadınlar müsabakasında ise Nisa Nur Aydemir 18'inci, İlia Naz Uzun 21'inci ve Esma Samira Kaya 27. sırada yer aldı. Genç milli sporcular takım halinde 7. sırada müsabakayı tamamladı.