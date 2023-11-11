Türk Masa Tenisi Sporcuları Fransa Para Açık Turnuvası'nda Madalyalar Kazandı

Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu (ITTF) tarafından düzenlenen Fransa Para Açık Turnuvası'nda Türk milli sporcular, 1 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı. Nesim Turan gümüş madalya alırken, İrem Oluk, Neslihan Kavas ve Merve Cansu Demir bronz madalya elde etti.

Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu (ITTF) tarafından düzenlenen Fransa Para Açık Turnuvası'nda mücadele eden milli sporcular, 1 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonunun açıklamasına göre, Saint Quentin en Yvelines kasabasında yapılan turnuvada yarışan Nesim Turan, tek erkekler sınıf 4 finalinde Fransız Maxime Thomas'a 3-0 yenilerek gümüş madalya aldı.

Tek kadınlar kategorisindeki ay-yıldızlı sporculardan İrem Oluk (klas 4), Neslihan Kavas (klas 9) ve Merve Cansu Demir (klas 10) ise bronz madalya elde etti.