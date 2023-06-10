Türk Masa Tenisi Çifti Altın Madalya Kazandı

Fransa'da düzenlenen 2023 VIRTUS Dünya Global Oyunları'nda masa tenisinde çift kadınlarda Ebru Acer-Sümeyra Türk ikilisi altın madalya elde etti. Türkiye, masa tenisi, yüzme ve atletizm branşlarında katıldığı 2023 VIRTUS Dünya Global Oyunları'nı 3 altın, 4 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 11 madalya ile tamamladı.

Fransa'da düzenlenen 2023 VIRTUS Dünya Global Oyunları'nda masa tenisinde çift kadınlarda Ebru Acer-Sümeyra Türk ikilisi altın madalya elde etti.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Vichy şehrinde gerçekleşen organizasyonda milli sporcular, finalde Japon rakiplerini 2-1 yenerek tarihte ilk kez bu oyunlarda şampiyon oldu.

Türkiye, masa tenisi, yüzme ve atletizm branşlarında katıldığı 2023 VIRTUS Dünya Global Oyunları'nı 3 altın, 4 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 11 madalya ile tamamladı.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, Türkiye'ye oyunlardaki son madalyayı kazandıran Ebru Acer-Sümeyra Türk ikilisiyle gurur duyduğunu belirterek, "Birçok kez bayrağımızın göklerde dalgalanmasını sağlayan ve İstiklal Marşı'mızı tüm dünyaya dinleten özel sporcularımız ile gurur duyuyorum. Desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'a şükranlarımı sunuyorum. Şimdiki hedefimiz, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda da ülkemizi gururla temsil etmek ve madalyalar kazanmaktır." ifadelerini kullandı.