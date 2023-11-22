Türk Kürekçiler 2023'te 43 Madalya Kazandı

Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, milli sporcuların 2023 yılında uluslararası organizasyonlarda 18'i altın olmak üzere 43 madalya kazandığını söyledi. Ertürk, Türk kürek sporunun 100. yılı olan 2024'te daha büyük başarılar beklediğini belirtti.

Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, milli sporcuların 2023 yılında uluslararası organizasyonlarda 18'i altın olmak üzere 43 madalya kazandığını söyledi.

Erhan Ertürk, milli kürekçilerin 2023 yılındaki performansını AA muhabirine değerlendirdi.

Cumhuriyet'in 100. yılı olması nedeniyle 2023'ün ayrı bir önem taşıdığını vurgulayan Ertürk, "2023 yılına girerken kendimize sürekli şunu hatırlattık; Bu yıl, 100. yılımız. Bunun önemine yaraşır bir şekilde çalışarak tarihe altın harflerle geçmeli ve bir sonraki 100. yılı yaşayacak kuşağa ilham olmalıyız. Nitekim çoğu hedefimizi de gerçekleştirdik." diye konuştu.

"Dünya ve Avrupa şampiyonlukları ardı ardına geldi." diyen Ertürk, "2023 yılında 43 madalya kazanarak geçen senenin üzerine çıktık. Para kürek branşını hayata geçirdik ve kürek sporunun geleceği için zemini sağlamlaştırdık. Cumhuriyet'imizin 100. yılına yakışır bir başarı grafiği gösterdik. Geçen sene 31 madalya kazanmıştık. Şimdi sıra küreğin 100. yılına ve olimpiyatlara geldi. 2024 yılında 2024 Paris Olimpiyatları'na kota alacağımıza inancımız tam." değerlendirmesinde bulundu.

Öne çıkan başarılar

Milli sporcuların bu yıl elde ettiği önemli başarıları paylaşan Erhan Ertürk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2023 yılında tüm yarışları bizzat takip ettim, hepsinde milli takımımızın heyecanına ortak oldum. Hazırlık süreçlerini de bildiğim için ne kadar istekli olduklarını biliyordum. Bu isteklerini 18 altın, 15 gümüş ve 10 bronz madalyayla gösterdiler. 2023 yılında elde ettiğimiz bu 43 madalyanın içerisinde 3 dünya ve 3 Avrupa şampiyonluğu var. Elis Özbay'ın hafif kilo tek çiftede U23 dünya şampiyonu olması, Cevdet Ege Mutlu'nun tarihimizde ilk kez tek çiftede elde ettiği U23 Avrupa şampiyonluğu, U19 iki tekte Aytimur Selçuk ve Enes Biber ile gelen hem dünya hem de Avrupa şampiyonluğu, U19 tek çiftede Halil Kaan Köroğlu'ndan gelen dünya şampiyonluğu ve Avrupa ikinciliği, U19 dört tek dümencilide elde edilen Avrupa şampiyonluğu ve dünya üçüncülüğü tarihimize altın harflerle yazıldı."

"2024, Türk kürek sporunun 100. yılı"

Ertürk, başarıların gelecek yıl daha da artacağına inandığını dile getirerek, "Bundan 20 yıl önce kürek çektiğim dönemde, milli takımımızın madalya kazanamadan bitirdiği yıllar olduğunu hatırlayınca, şu an bulunduğumuz konum ve milli takımımızın azmi beni olağanüstü gururlandırıyor. Üstelik hayata geçirdiğimiz para kürek branşından ve Para Kürek Milli Takımımızdan da çok umutluyuz. Bu başarıların zirve yapacağı yıl ise 2024 olacak." şeklinde görüş belirtti.

Türkiye Kürek Federasyonunun kuruluş yılının yapılan araştırmalar neticesinde 1924 olarak değiştirildiğini hatırlatan Ertürk, "2024 kürek için tarihi bir sene olacak. Kuruluşumuz, Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı çatısı altında 1924 Paris Olimpiyatları'nın hemen ardından gerçekleşmiş. Tesadüfe bakın ki tam 100 yıl sonra, 2024 Olimpiyat Oyunları da Paris'te yapılacak. 2024, Türk kürek sporunun da 100. yılı. Böylesi bir yılda Edirne'de 2024 U23 Avrupa Şampiyonası ve Balkan Şampiyonası ev sahipliğini de gerçekleştireceğiz. Dolayısıyla 2024, kürek sporu için tarihi bir yıl dönümü olacak." ifadelerini kullandı.