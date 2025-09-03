Haberler

Türk Kulüplerinin Süper Lig Ertelenen Karşılaşma Tarihleri Açıklandı

Türk Kulüplerinin Süper Lig Ertelenen Karşılaşma Tarihleri Açıklandı
Güncelleme:
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu'nda ertelenen Türk kulüplerinin karşılaşmalarının tarihlerini belirledi. Fenerbahçe, Alanyaspor, Fatih Karagümrük, Başakşehir, Samsunspor, Kasımpaşa, Kayserispor ve Beşiktaş varsa maçları için tarih verildi.

UEFA organizasyonlarında eleme turlarında mücadele eden Türk kulüplerinin, Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu'nda ertelenen karşılaşmalarının oynanacağı tarihler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 1'nci haftasında oynanması gereken Fenerbahçe - Alanyaspor ve Fatih Karagümrük - Başakşehir karşılaşmaları ile 3'üncü haftadan ertelenen Samsunspor - Kasımpaşa maçı 17 Eylül 2025 Çarşamba günü saat 20.00'de yapılacak.

Süper Lig'in 1'inci haftasında ertelenen bir diğer karşılaşma olan Kayserispor - Beşiktaş mücadelesi ise 24 Eylül 2025 Çarşamba günü saat 20.00'de oynanacak.

Öte yandan, Süper Lig'in 3'üncü haftasında ertelenen Konyaspor - Beşiktaş ve Çaykur Rizespor - Başakşehir müsabakalarının oynanacağı tarihler daha sonra ilan edilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
