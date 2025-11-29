Haberler

Türk Kick Boks Takımı Dünya Şampiyonasında 39 Madalya Kazandı

Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Dünya Büyükler Kick Boks Şampiyonası'nda Türk sporcular 7 altın, 8 gümüş ve 24 bronz olmak üzere toplam 39 madalya kazandı. Türkiye 103 sporcu ile temsil edildi.

Türkiye Kick Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Abu Dabi'de düzenlenen ve 84 ülkeden 2 bin sporcunun katıldığı organizasyon sona erdi.

Türkiye'nin 103 sporcu ile temsil edildiği şampiyonada 60 kiloda Asuman Cıglıoğlu, 81 kiloda Bayram Eren Celep, 55 kiloda Betül Zararsız, 56 kiloda Elif Ceren Şanlı, 67 kiloda Emre Korkmaz, 91 kiloda Kadir Yıldırım ve 48 kiloda Özlem Melek Korkmaz altın madalya kazandı.

Şampiyonada Cebrail Gençoğlu, Ekin Öykü Aydoğmuş, Faysal Sılıv, Kerem Öz, Mücahit Milli, Serdar Şayık, Yakub Alperen Kaysi, Zafer Şayık da gümüş madalyanın sahibi oldu.

Organizasyonda Abdüssamet Uğurlu, Adem Gül, Ali Koyuncu, Arda Baş, Ayşe Kaplan, Berk Düzenli, Beytullah Gökalp, Beyza Çetinkaya, Çetin Karapınar, Dilek Erol, Duygu Turan, Ebru Ünver, Fatmahanım Gökce, Ferit Özdemir, Fevzi Kurt, Halil İbrahim Birlik, Hilal Orhan Kurt, Kaan Tok, Nejat Derin, Sefa Sönmez, Sena Amine Nur Özgen, Ünal Alkayış, Yusuf Ercenk Aşar ve Zeynep Çetintaş ise bronz madalya aldı.

Haberler.com

