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Türk Kick Boks Takımı Avrupa İkincisi Oldu

Türk Kick Boks Takımı Avrupa İkincisi Oldu
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Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda Türk sporcular, 10 altın, 14 gümüş ve 19 bronz madalya kazanarak takım halinde ikinci oldu. Yunanistan'daki organizasyonda kadınlar ve erkeklerde önemli başarılar elde edildi.

Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda 10'u altın, 43 madalya elde eden Türk sporcular, takım halinde ikinci oldu.

Türkiye Kick Boks Federasyonunun açıklamasına göre ay-yıldızlı sporcular, Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen organizasyonu 10 altın, 14 gümüş ve 19 bronz madalyayla tamamladı.

Kadınlarda Aydagül Eski (48 kilo low kick), Zeliha Doğan (52 kilo low kick), Asuman Çığlıoğlu (60 kilo full contact) ve Nagihan Kalyoncu (65 kilo K1 stil) altın madalya kazandı.

Erkeklerde ise İbrahim Hıdır Görgülü (51 kilo low kick), Bedirhan Ersayar (54 kilo full contact), Menan Şıhanlıoğlu (57 kilo low kick), Ali Ataberk Gürbüzcan (60 kilo low kick), Recep Men (74 kilo kick light) ve Yusuf Ercenk Aşar (+94 kilo kick light) şampiyonluğa ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen federasyon başkanı Salim Kayıcı, "Şampiyonada takım halinde Avrupa ikincisi olarak bizi gururlandıran sporcularımızı tebrik ediyorum. Ayrıca sporcularımıza ve ailelerine, sporcularımızı yetiştiren ve şampiyonada görev alan antrenörlerimize, ülkemizde dualarıyla bizleri destekleyen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
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