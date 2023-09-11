Türk Karateciler İrlanda'da Madalyalar Kazandı

İrlanda'da düzenlenen Karate 1 Premier Lig müsabakalarının son etabında Türk sporcular birer gümüş ve bronz madalya kazandı. Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Dublin'de tamamlanan organizasyonda Türkiye'yi 9 kadın ve 7 erkek sporcu temsil etti. Organizasyonda kadınlar kumite 61 kiloda Fatma Naz Yenen gümüş alırken, erkekler katada ise Enes Özdemir ise bronz madalyanın sahibi oldu.