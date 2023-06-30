Türk Kano Sporcuları Avrupa Oyunları'nda Finale Kalamadı

Polonya'da devam eden 3. Avrupa Oyunları'nda kano slalomda milli sporcular Muhammet Usta ve Emir Fazıl Yazıcı, finale kalamadı. Krakow'daki Kolna Spor Merkezi'nde gerçekleşen kano slalom branşında erkeklerde bireysel müsabakalarda iki Türk sporcu yarıştı. İki turdan oluşan elemelerde Muhammet Usta 17'nci, Emir Fazıl Yazıcı ise 21'inci oldu. Final için ilk 10'a giremeyen milli sporcular elendi.