Türk kadın takımları Avrupa sporuna damga vurdu

TÜRK kadın takımları, 2022-2023 sezonunda Avrupa'ya damga vurdu. Basketbolda Fenerbahçe Alagöz, voleybolda VakıfBank, hentbolda Konyaaltı Belediyesi Avrupa Şampiyonu oldu.

Kadın voleybolunun 1 numaralı kupası CEV Şampiyonlar Ligi, bu sezon iki Türk takımının finaline sahne oldu. VakıfBank ile Eczacıbaşı Dynavit, İtalya'nın Torino kentinde oynanan 'Süper Final'de kupa için karşı karşıya geldi. VakıfBank, ezeli rakibini 3-1 mağlup ederek ülkemize, en başarılı takım branşı olan voleybolda Avrupa Şampiyonluğu kazandırdı.

Kadın takımlarının bu başarılarına karşın erkek takımları 2022-23 sezonunda kupa kazanmayı başaramadı.