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Türk kadın güreşçiler Avrupa Şampiyonası'nda madalyalar kazandı

Türk kadın güreşçiler Avrupa Şampiyonası'nda madalyalar kazandı

Spor Haberleri

Arnavutluk'ta düzenlenen 17 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nın dördüncü gününde milli kadın güreşçiler birer altın, gümüş ve bronz madalya kazandı. Türkiye Güreş Federasyondan yapılan açıklamaya göre, başkent Tiran'da gerçekleştilen organizasyonda kadınlar 65 kiloda mücadele eden Duygu Gen, organizasyona bağımsız katılan Margarita Salnazarian'ı finalde 2-1 mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu. Duygu bu başarısıyla şampiyonada Türkiye adına ilk altın madalyayı aldı. 43 kiloda mücadele eden Yağmur Karabacak ise finalde bağımsız sporcu Aleksandra Berezovskaia'ya mağlup olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Kadınlar 49 kiloda ise Nil Aktaş, Polonyalı rakibi Maja Milena Majdanska'yı 7-4 mağlup ederek bronz madalya elde etti.

Arnavutluk'ta düzenlenen 17 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nın dördüncü gününde milli kadın güreşçiler birer altın, gümüş ve bronz madalya kazandı.

Türkiye Güreş Federasyondan yapılan açıklamaya göre, başkent Tiran'da gerçekleştilen organizasyonda kadınlar 65 kiloda mücadele eden Duygu Gen, organizasyona bağımsız katılan Margarita Salnazarian'ı finalde 2-1 mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu.

Duygu bu başarısıyla şampiyonada Türkiye adına ilk altın madalyayı aldı.

43 kiloda mücadele eden Yağmur Karabacak ise finalde bağımsız sporcu Aleksandra Berezovskaia'ya mağlup olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Kadınlar 49 kiloda ise Nil Aktaş, Polonyalı rakibi Maja Milena Majdanska'yı 7-4 mağlup ederek bronz madalya elde etti.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor

Türkiye Tiran Spor Haberler

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