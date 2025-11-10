Türk Judocular, İslami Dayanışma Oyunları'nda 8 Madalya Kazandı

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda milli judocular, 6'sı altın 8 madalya kazanma başarısını gösterdi.

Prince Faisal bin Fahad Sports City'de gerçekleştirilen judo karşılaşmalarında, Hasret Bozkurt, Ejder Tokyay, Ayten Mediha Yeksan, Vedat Albayrak, Hilal Öztürk, Münir Ertuğ'dan oluşan Karma Judo Milli Takımı, üçüncülük maçında Kamerun'u 4-0 yenerek bronz madalya elde etti.

Türkiye, judoda bireysel müsabakalarda 6 altın ile 1 bronz, takım karşılaşmasında da 1 bronz olmak üzere toplam 8 madalya kazandı.