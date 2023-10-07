Türk Judo Sporcuları Portekiz'de Madalyalar Kazandı

Portekiz'de düzenlenen Gençler Dünya Judo Şampiyonası'nda Türk erkek judo sporcuları İbrahim Tataroğlu gümüş, Münir Ertuğ ise bronz madalya kazandı. Kadın judo sporcusu Sıla Ersin ise gümüş madalya elde etti.

Portekiz'de düzenlenen Gençler Dünya Judo Şampiyonası'nda erkekler +100 kiloda mücadele eden milli sporculardan İbrahim Tataroğlu gümüş, Münir Ertuğ ise bronz madalya kazandı.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Odivelas kentindeki organizasyonda finalde Gürcü Shalva Gureshidze'ye yenilen İbrahim Tataroğlu, gümüş madalya aldı.

Münir Ertuğ ise bronz madalya mücadelesinde Azerbaycanlı Ramazan Ahmadov'u mağlup ederek üçüncü oldu.

Şampiyonada kadınlar 48 kiloda Türkiye'yi temsil eden Sıla Ersin, gümüş madalya elde etmişti.