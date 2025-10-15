Türk Judo Hakemleri Uluslararası Turnuvalarda Hakemlik Hakkı Kazandı

Türk judo hakemlerinden Hüseyin Şahindokuyucu, Güven Kurt, Barış Katipoğlu ve Muammer Maden, uluslararası turnuvalarda hakemlik hakkı kazandı.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Almanya'nın Maintal kentinde yapılan EJU Kata Hakem Semineri ve Sınavı'nda Hüseyin Şahindokuyucu ile Güven Kurt başarılı olarak Avrupa Judo Birliği (EJU) sertifikası kazandı.

İspanya'nın Malaga kentinde düzenlenen EJU Kıtasal Hakem Sınavı'nda ise Barış Katipoğlu ve Muammer Maden EJU Kıtasal Hakem Sertifikası almaya hak kazandı.

Böylece ismi geçen Türk judo hakemleri, EJU görevlendirmesiyle uluslararası turnuvalarda hakemlik yapabilecek.