Haberler

Türk Judo Hakemleri Uluslararası Turnuvalarda Hakemlik Hakkı Kazandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk judo hakemleri Hüseyin Şahindokuyucu, Güven Kurt, Barış Katipoğlu ve Muammer Maden, uluslararası turnuvalarda hakemlik yapma hakkı elde etti. Almanya ve İspanya'da yapılan sınavlarda başarılı olan hakemler, EJU sertifikası aldı.

Türk judo hakemlerinden Hüseyin Şahindokuyucu, Güven Kurt, Barış Katipoğlu ve Muammer Maden, uluslararası turnuvalarda hakemlik hakkı kazandı.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Almanya'nın Maintal kentinde yapılan EJU Kata Hakem Semineri ve Sınavı'nda Hüseyin Şahindokuyucu ile Güven Kurt başarılı olarak Avrupa Judo Birliği (EJU) sertifikası kazandı.

İspanya'nın Malaga kentinde düzenlenen EJU Kıtasal Hakem Sınavı'nda ise Barış Katipoğlu ve Muammer Maden EJU Kıtasal Hakem Sertifikası almaya hak kazandı.

Böylece ismi geçen Türk judo hakemleri, EJU görevlendirmesiyle uluslararası turnuvalarda hakemlik yapabilecek.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
Netanyahu hastalandı, yolsuzluk davası ertelendi! Eleştiri yağıyor

Enfeksiyon kaptı: Evden çıkması yasak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
23 yıllık dev banka satışa çıkarıldı

Türkiye'nin 23 yıllık dev bankası satışa çıkarıldı
Tarihi karar! Arda Turan'ın takımı ülke değiştiriyor

Tarihi karar! Arda'nın takımı ülke değiştiriyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.