Türk Jokey Gökhan Kocakaya Amerika'ya Transfer Oldu

SPOR Jokey Gökhan Kocakaya artık ABD'de at binecek

Gökhan Kocakaya: Türk jokeyliğinin dönüm noktası olacağını düşünüyorum

"Daha önceden almış olduğum bir karardı"

"Önlerinde bir rol model olarak duruyor olacağım"

"Türk yarışçılarının Gökhan Kocakaya'sı oldum"

İSTANBUL, (DHA)- Türk jokey Gökhan Kocakaya, "Ülkem ve kendi adıma daha güzel ve başarılı işler yapabilmek için böyle bir karar aldım. Zor olacak çünkü kalbimin yarısı ve değer verdiğim insanlar burada. Kendi ismimi ve Türk jokeyliğinin belki de dönüm noktası olacağını düşünüyorum" dedi.

2006 yılından bu yana Türkiye'de at binen jokey Gökhan Kocakaya, bundan sonraki kariyerini Amerika Birleşik Devletleri'nde sürdürecek. Üst üste 5 yıldır en çok yarış kazanan jokey olma başarısını gösteren Kocakaya, 12 Kasım'da Veliefendi Hipodromu'nda son kez at bindi. Bugüne kadar katıldığı 16 bin 204 yarışın 2 bin 908'ini kazanma başarısını gösteren jokey, 2 bin 512 de ikincilik elde etti. 2009 yılında Türk atçılığının en prestijli mücadelesi olan Gazi Koşusu'nu Miramis isimli safkanla kazanan Kocakaya, birbirinden önemli birçok koşudan zaferle ayrılmasını bildi. Yarış programının ardından düzenlenen veda töreninde duygu dolu anlar yaşayan Gökhan Kocakaya, hislerini D Smart mikrofonlarına aktardı. Duygusal bir atmosferle karşılaştığını söyleyen Kocakaya, "Büyük bir organizasyondu. Beklemiyordum. Benim için de sürpriz oldu. Dediğiniz gibi duygusal bir atmosferdi çünkü her gün beraber olduğunuz insanlarla veda töreni gibiydi. Kolay değil. Her gün beraberdik. İster istemez hasret ve özlem duyacağız. Böyle güzel bir atmosferdi onu söyleyebilirim" şeklinde konuştu.

"DAHA ÖNCEDEN ALMIŞ OLDUĞUM BİR KARARDI"

Türk jokeyleri adına elinden geleni yapacağını söyleyen Gökhan Kocakaya, "Artık gelebileceğim noktaya geldim. Çünkü son 5 yıldır zirvedeyiz. Fakat benim için artık kariyerimde daha iyi, güzel ve daha anlamlı bir dönemece girmem gerekiyordu. Daha önceden almış olduğum bir karardı. Bunu gerçekleştirme konusunda biraz zamana yaymıştım. O zaman geldi. Dediğim gibi zor ama bu kararı almak zorundaydım. Türkiye'de gelebileceğim noktaya da geldim. Kariyerimin zirvesindeyim. Fakat bundan sonrasında ülkem ve kendi adıma daha güzel ve başarılı işler yapabilmek için böyle bir karar aldım. Zor olacak çünkü kalbimin yarısı ve değer verdiğim insanlar burada. Kendi ismimi ve Türk Jokeyliğinin belki de dönüm noktası olacağını düşünüyorum. Çünkü bizim yabancı ülkede tanınma konusunda bir pazarımızın olmadığını düşünüyorum. Algıyı da kırmak için bu bedeli ödemek zorundayız. Ben Türk Jokeyleri adına elimden geleni yapacağım. Güzel isimler ve intiba bırakacağım. Benden sonra da gelecek jenerasyonda genç çocuklar olacak. Onlar bayrağı devralacak. Ben bu sene Amerika'ya gidiyorum. Alttan gelen jenerasyon da farklı Avrupa ve Arap ülkelerinde boy gösterirler ve ülkemizi en iyi şekilde temsil ederler" diye konuştu.

"ÖNLERİNDE BİR ROL MODEL OLARAK DURUYOR OLACAĞIM"

İstedikten sonra hiçbir şeyin zor olmadığını söyleyen Kocakaya, "Ben Adana'da doğdum. Akdeniz bölgesinde büyüdüm. Apranti Okulu'nda burada İstanbul Veli Efendi'de okuduktan sonra onların gözlerinin önünde canlı bir örneğim. Bugün oralardan çıkıp Amerika'nın en büyük ve en güzel hipodromlarında at binebilmek, Avrupa'da Arap ülkelerinde bunu başarabilmek bence onlar için gözle görünür bir şekilde hiçbir şeyin zor olmadığındandır. Yeter ki istesinler. İstedikten sonra olmayacak hiçbir şey yok. Önlerinde bir rol model ve canlı bir örnek olarak duruyor olacağım. Önümüzdeki zamanlarda önemli klasik yarışlarda da kazandığım zaman, ülkemin isminin duyulması ve Türk Jokeyliğin oralarda duyulması için elimden geleni yapacağım. Başarının çok uzak olmadığını düşünüyorum. Önümüzdeki zamanlarda çok güzel günler bizleri bekliyor" şeklinde konuştu.

"TÜRK YARIŞÇILARININ GÖKHAN KOCAKAYA'SI OLDUM"

Sıfırdan zirveye tırmandığını ifade eden Gazi Koşusu şampiyonu Kocakaya, "Türk yarışçılarının Gökhan Kocakaya'sı oldum. Sıfırdan zirveye tırmandım. Deyim yerindeyse tırnaklarımla kazıyarak bu seviyeye geldim fakat ben bunu tek başıma başardım diyemem. Beni birçok at sahiplerimiz, ünlülerimiz, camiamızın değerli basın ekibi, menajerlerim, ailem ve yarış severlerin desteği ile bugünlere geldim. Buradan hepsine Beni destekledikleri için teşekkürlerimi sunuyorum. Ben bugünlere geldiysem onların sayesinde geldim. Buradan onlara sevgi ve saygılarımı iletiyorum" yorumlarında bulundu.