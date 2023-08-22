Türk İşitme Engelliler Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 3 Madalya Kazandı

Polonya'da devam eden İşitme Engelliler Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda Türk milli sporcular, Muhammed Çakır, Yasin Süzen ve bir diğer sporcu tarafından toplamda 3 madalya kazandı. Muhammed Çakır çekiç atmada Avrupa şampiyonu olurken, disk atmada bronz madalya elde etti. Yasin Süzen ise 400 metrede gümüş madalya aldı. Şampiyona 26 Ağustos'ta sona erecek.