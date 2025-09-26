Haberler

Türk Hentbol Takımları Avrupa'da Tura Çıkıyor

Üsküdar Belediyespor ve Ortahisar Belediyespor EHF Kadınlar Avrupa Kupası'nda, Armada Praxis Yalıkavak ise EHF Kadınlar Avrupa Ligi'nde mücadele edecek. Takımların rakipleri ve maç tarihleri belirlendi.

Hentbolda Türk takımları Avrupa'da tur için sahaya çıkacak.

Üsküdar Belediyespor ve Ortahisar Belediyespor Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kadınlar Avrupa Kupası'nda, Armada Praxis Yalıkavak ise EHF Kadınlar Avrupa Ligi'nde mücadele edecek.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Üsküdar Belediyespor EHF Kadınlar Avrupa Kupası 2. Turu'nda Polonya'dan KPR Gminy Kobierzyce takımıyla karşılaşacak. Turun ilk maçı Polonya'da Kobierzyce Adam Wojcik Spor Salonu'nda yarın TSİ 18.00'de başlayacak.

Bu maçın rövanşı ise İstanbul'da Üsküdar Çamlıca Spor Salonu'nda 5 Ekim Pazar günü oynanacak.

Ortahisar Belediyespor'un rakibi Energa Start Elblag

Trabzon Ortahisar Belediyespor ise EHF Kadınlar Avrupa Kupası 2. Turu'nda Polonya temsilcisi Energa Start Elblag ile eşleşti. İki takım arasında yapılan anlaşma gereği bu turdaki iki karşılaşma da Trabzon'da oynanacak.

Turun ilk maçı yarın, rövanş mücadelesi ise 29 Eylül Pazartesi günü Beşirli Spor Salonu'nda oynanacak.

Armada Praxis Yalıkavak rakibi Danimarka'dan HH Elite

Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde 2024-2025 sezonunu şampiyon tamamlayan Armada Praxis Yalıkavak ise EHF Kadınlar Avrupa Ligi'nde mücadele edecek. Armada Praxis Yalıkavak'ın Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi Danimarka'dan HH Elite olacak.

EHF Kadınlar Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki ilk maç 28 Eylül Pazar günü saat 17.00'de Bodrum Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda oynanacak. Bu karşılaşmanın rövanşı ise 4 Ekim Cumartesi günü, Danimarka Horsens Torstedhallen'de TSİ 17.00'de başlayacak.

Bu arada Bursa Büyükşehir Belediyespor, EHF Kadınlar Avrupa Kupası'na 3. turdan dahil olacak. Bursa Büyükşehir Belediyespor'un rakibi 2. tur maçlarının ardından çekilecek kurayla belli olacak.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
