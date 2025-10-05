Türk Hava Yolları World Golf Cup'ı İstanbul'da Tamamlandı

Türk Hava Yollarının (THY) destekleriyle düzenlenen "Turkish Airlines World Golf Cup" turnuvasının İstanbul etabı düzenlenen ödül töreniyle sona erdi.

THY İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 4-5 Ekim'de Kemer Country Golf Club'da gerçekleştirilen turnuvaya, şirketin kurumsal ve program ortaklarının yanı sıra iş dünyasından önemli isimlerin de aralarında bulunduğu toplam 200 oyuncu katıldı.

Turnuvada, 24 ve altı handikap seviyesinde kadınlarda mücadele eden Neriman Erim sergilediği başarılı performansla 40 puan toplayarak şampiyon oldu. Erkeklerde ise Özcan Derviş 44 puanla birinciliğe ulaştı.

Her iki finalist de Kasım ayında Antalya'da gerçekleştirilecek büyük finale katılmaya hak kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur, şunları kaydetti:

"Turkish Airlines World Golf Cup, sadece bir spor organizasyonu değil, aynı zamanda dünyanın dört bir yanındaki misafirlerimizle buluştuğumuz güçlü bir iletişim köprüsüdür. İstanbul'da gerçekleşen bu önemli buluşmada golf tutkusunu paylaşan tüm katılımcıları ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. Turnuvamız, sporun birleştirici gücünü ve dostluğun küresel boyutunu bir kez daha ortaya koydu. THY olarak bu değerli yolculuğu desteklemeye ve daha da ileriye taşımaya devam edeceğiz. Bu seride kazanan Neriman Erim ve Özcan Derviş'i tebrik ediyor, Antalya'daki büyük finalde başarılar diliyoruz."