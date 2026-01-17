Haberler

Voleybol: Vodefone Sultanlar Ligi

Güncelleme:
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında Türk Hava Yolları, deplasmanda Nilüfer Belediyespor'u setlerde 3-0'lık skorla mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

Salon: TVF Cengiz Göllü

Hakemler: Ahmet Oğuzhan Üna, Öznur Tosun

Nilüfer Belediyespor: Buse Ünal Pehlivan, Shemanova, Ecenur Aksoy, Ndiaye, Edwards, Yasemin Şahin (Merve İzbilir, Ünzilenur Hacıoğlu, Burcu Yönder, Cajic)

Türk Hava Yolları : Bergmann, Bahar Akbay, Alondra, Tuğba İvegin, Karmen Aksoy, Ratzke (Melis Yılmaz, Büşra Kılıçlı)

Setler: 25-27, 16-25, 21-25

Süre: 86 dakika (33, 25, 28)

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında Türk Hava Yolları, deplasmanda Nilüfer Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Kaynak: AA / Mustafa Bikeç - Spor
500

