Voleybol: Vodefone Sultanlar Ligi
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında Türk Hava Yolları, deplasmanda Nilüfer Belediyespor'u setlerde 3-0'lık skorla mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.
Salon: TVF Cengiz Göllü
Hakemler: Ahmet Oğuzhan Üna, Öznur Tosun
Nilüfer Belediyespor: Buse Ünal Pehlivan, Shemanova, Ecenur Aksoy, Ndiaye, Edwards, Yasemin Şahin (Merve İzbilir, Ünzilenur Hacıoğlu, Burcu Yönder, Cajic)
Türk Hava Yolları : Bergmann, Bahar Akbay, Alondra, Tuğba İvegin, Karmen Aksoy, Ratzke (Melis Yılmaz, Büşra Kılıçlı)
Setler: 25-27, 16-25, 21-25
Süre: 86 dakika (33, 25, 28)
Kaynak: AA / Mustafa Bikeç - Spor