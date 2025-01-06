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Türk Hava Yolları Voleybol Takımı CEV Kupası'nda Play-off Turu'nda

Türk Hava Yolları Voleybol Takımı CEV Kupası'nda Play-off Turu'nda
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Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası Play-off Turu ilk maçında Belçika'nın Asterix Avo Beveren takımına konuk olacak. Maç 8 Ocak Çarşamba günü TSİ 22.00'de başlayacak.

Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası Play-off Turu ilk maçında 8 Ocak Çarşamba günü deplasmanda Belçika'nın Asterix Avo Beveren takımına konuk olacak.

Beveren şehrindeki Topsporthal Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabakayı, Almanya'dan Jennifer Hesse ve Polonya'dan Katarzyna Skolo hakem ikilisi yönetecek.

Türk Hava Yolları Takımı, CEV Kupası'nda şu ana kadar son 32 turunda Karadağ'ın Herceg Novi, son 16 turunda da MBH-Bekescsaba takımını elemeyi başardı. Kupa yolunda emin adımlarla ilerleyen Türk Hava Yolları'nda tek hedef play-off turunda rakibini eleyerek adını çeyrek finale yazdırmak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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