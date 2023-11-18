Türk Hava Yolları, Sarıyer Belediyesi'ni 3-0 Yendi
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Vodafone Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında Türk Hava Yolları, Sarıyer Belediyesi'ni deplasmanda 3-0 yendi.
Salon: Bahçeköy Orman Fakültesi
Hakemler: Ebru Kaya, Recep Karakoç
Sarıyer Belediyesi: Merve Tanıl, Simone Lee, Begüm Hepkaptan, Drewniok, Simonenko, Ceylan Arısan (Simay Kurt, Işıl Öz, Aslı Tecimer, Aleyna Vence, Gizem Aşçı, Çağla Erdem, Merve Nezir, Karmen Aksoy)
Türk Hava Yolları : Sıla Çalışkan, Bergmann, Dicle Nur Babat, Van Ryk, Vasilantonaki, Kübra Akman (Melis Yılmaz, Carneiro, Neriman Özsoy, Şeyma Ercan)
Setler: 12-25, 24-26, 18-25
Süre: 79 dakika (22, 32, 25)
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında Türk Hava Yolları, Sarıyer Belediyesi'ni deplasmanda 3-0 yendi.
Kaynak: AA / Spor