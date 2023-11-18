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Türk Hava Yolları, Sarıyer Belediyesi'ni 3-0 Yendi

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Spor Haberleri

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında Türk Hava Yolları, Sarıyer Belediyesi'ni deplasmanda 3-0 yendi.

Salon: Bahçeköy Orman Fakültesi

Hakemler: Ebru Kaya, Recep Karakoç

Sarıyer Belediyesi: Merve Tanıl, Simone Lee, Begüm Hepkaptan, Drewniok, Simonenko, Ceylan Arısan (Simay Kurt, Işıl Öz, Aslı Tecimer, Aleyna Vence, Gizem Aşçı, Çağla Erdem, Merve Nezir, Karmen Aksoy)

Türk Hava Yolları : Sıla Çalışkan, Bergmann, Dicle Nur Babat, Van Ryk, Vasilantonaki, Kübra Akman (Melis Yılmaz, Carneiro, Neriman Özsoy, Şeyma Ercan)

Setler: 12-25, 24-26, 18-25

Süre: 79 dakika (22, 32, 25)

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında Türk Hava Yolları, Sarıyer Belediyesi'ni deplasmanda 3-0 yendi.

Kaynak: AA / Spor

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