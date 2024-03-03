Türk Hava Yolları, PTT'yi 3-2 Mağlup Etti
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 23. haftasında Türk Hava Yolları, PTT'yi 3-2 mağlup etti. Maçın süresi 126 dakika sürdü.
Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol
Hakemler: Ebru Kaya, Selçuk Görmen
Türk Hava Yolları : Bergmann, Alecrim, Van Ryk, Neriman Özsoy, Kübra Akman, Sıla Çalışkan (Melis Yılmaz, Carneiro, Şeyma Ercan, Derya Güç, Vasilantonaki, Dicle Nur Babat, Buse Kayacan Sonsırma)
Ptt : Mirkovic, Caffrey, Hande Naz Sunar, Yasemin Özel, Yiwen, Merve Çepni (Özlem Güven, Merve Tanyel, Özlem Tuğral, Levinska, Nehir Kurtalan, Hümay Fırıncıoğlu, Elif Su Yavuz)
Setler: 27-29, 25-16, 23-25, 25-10, 15-12
Süre: 126 dakika (33, 23, 30, 20, 20)
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 23. haftasında Türk Hava Yolları, PTT'yi 3-2 mağlup etti.