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Türk Hava Yolları, PTT'yi 3-2 Mağlup Etti

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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 23. haftasında Türk Hava Yolları, PTT'yi 3-2 mağlup etti. Maçın süresi 126 dakika sürdü.

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Ebru Kaya, Selçuk Görmen

Türk Hava Yolları : Bergmann, Alecrim, Van Ryk, Neriman Özsoy, Kübra Akman, Sıla Çalışkan (Melis Yılmaz, Carneiro, Şeyma Ercan, Derya Güç, Vasilantonaki, Dicle Nur Babat, Buse Kayacan Sonsırma)

Ptt : Mirkovic, Caffrey, Hande Naz Sunar, Yasemin Özel, Yiwen, Merve Çepni (Özlem Güven, Merve Tanyel, Özlem Tuğral, Levinska, Nehir Kurtalan, Hümay Fırıncıoğlu, Elif Su Yavuz)

Setler: 27-29, 25-16, 23-25, 25-10, 15-12

Süre: 126 dakika (33, 23, 30, 20, 20)

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 23. haftasında Türk Hava Yolları, PTT'yi 3-2 mağlup etti.

Kaynak: AA / Spor

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