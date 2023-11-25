Türk Hava Yolları, PTT'yi 3-0 Mağlup Etti
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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında Türk Hava Yolları, deplasmanda PTT'yi 3-0 mağlup etti. Maçın süresi 81 dakika sürdü.
Salon: Ankara TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: İbrahim Ünal, Engin Duman
Ptt : Mirkovic, Caffrey, Hande Naz Sunar, Yasemin Özel, Hümay Fırıncıoğlu, Savic (Özlem Güven, Caric, Özlem Tuğral, Elif Su Yavuz, Nehir Kurtalan)
Türk Hava Yolları : Bergmann, Dicle Nur Babat, Van Ryk, Vasilantonaki, Kübra Akman, Sıla Çalışkan (Melis Yılmaz, Macris, Neriman Özsoy, Şeyma Ercan, Duarte)
Setler: 23-25, 17-25, 19-25
Süre: 81 dakika (29, 22, 30)
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında Türk Hava Yolları, deplasmanda PTT'yi 3-0 mağlup etti.
Kaynak: AA / Spor