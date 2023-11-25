Üye Girişi
Haberler

Türk Hava Yolları, PTT'yi 3-0 Mağlup Etti

Son Güncelleme:
Spor Haberleri
Abone Ol

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında Türk Hava Yolları, deplasmanda PTT'yi 3-0 mağlup etti. Maçın süresi 81 dakika sürdü.

Salon: Ankara TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: İbrahim Ünal, Engin Duman

Ptt : Mirkovic, Caffrey, Hande Naz Sunar, Yasemin Özel, Hümay Fırıncıoğlu, Savic (Özlem Güven, Caric, Özlem Tuğral, Elif Su Yavuz, Nehir Kurtalan)

Türk Hava Yolları : Bergmann, Dicle Nur Babat, Van Ryk, Vasilantonaki, Kübra Akman, Sıla Çalışkan (Melis Yılmaz, Macris, Neriman Özsoy, Şeyma Ercan, Duarte)

Setler: 23-25, 17-25, 19-25

Süre: 81 dakika (29, 22, 30)

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında Türk Hava Yolları, deplasmanda PTT'yi 3-0 mağlup etti.

Kaynak: AA / Spor

Türk Hava Yolları Vodafone voleybol PTT Spor Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title